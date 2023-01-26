Обучение в Норвегии быстро укрепит возможности украинских солдат, отметил норвежский министр обороны.

Обучение украинских военных будут проходить в Норвегии, страна займется подготовкой украинских военных медицинских специалистов, младших офицеров.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, об этом заявил министр обороны Королевства Норвегия Бьерн Арильд Грамм. Планируется начать обучение этой весной и провести несколько раундов в течение 2023 года.

"Обучение дополнит другие учебные инициативы. Наш вклад будет способствовать усилению общих усилий по обучению и его приветствуют как Украина, так и наши союзники. Это учение быстро укрепит возможности украинских солдат и увеличит общее количество солдат, которых могут обучать западные страны", - подчеркнул Грамм.

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По его словам, Украина будет иметь значительную потребность в военной поддержке в будущем, и обучение является важной частью этой поддержки.

В Генштабе отмечают, что Норвегия уже участвует в подготовке украинских военных в Великобритании. Эти учения продлятся и в 2023 году, а количество инструкторов увеличится. Норвегия также оказывает финансовую поддержку и предоставляет инструкторов для Миссии ЕС по военной помощи в поддержку Украины. Норвегия также будет способствовать Северной инициативе, где несколько стран будут учить украинских специалистов обезвреживать взрывные боеприпасы.

Грамм заверил, что правительство Норвегии будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Продолжается работа над тем, чтобы увеличить взносы за счет пожертвований и других инициатив, как непосредственно из Норвегии, так и через сотрудничество с другими странами. Правительство планирует больший многолетний пакет помощи для Украины", - сказал Грамм.

Помощь Украине - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, 25 января руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Норвегия также предоставляет Украине танки Leopard 2.

Бьерн Арильд Грамм говорил, что Норвегия должна максимально поддерживать Украину в оборонительном бою. Чиновник отмечал, что у его страны есть несколько различных моделей танков, в частности, Leopard 2A4.

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