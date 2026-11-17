Крылатые ракеты "Фламинго" были применены для нанесения удара по Крымскому мосту в ночь с 16 на 17 ноября. Об этом сообщил Денис Штилерман, комментируя опубликованное Антоном Геращенко видео с камеры ракеты.
На видеозаписи запечатлен полет ракеты непосредственно перед ударом по мосту через Керченский пролив.
Накануне атаки во временно оккупированном Крыму объявляли предупреждения о ракетной опасности. Первое прозвучало в 00:56, последующие – в 03:52 и 05:03.
В результате удара часть Крымского моста обрушилась в воду
Как сообщал УНИАН, во время атаки арка судоходного пролета моста вместе с дорожным пролетом обрушилась в воду.
Назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил повторную атаку и заявил о приостановке движения транспорта по мосту.
При этом появились новые снимки последствий удара по мосту. Судя по ним, автомобильная часть полностью непригодна к использованию, поскольку заметен значительный обвал дорожного покрытия, из-за чего ездить по ней невозможно.