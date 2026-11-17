Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,87 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 17 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 45,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 50,90 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,25 гривни, а евро – по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4595 гривень. 100 евро обойдутся в 5090 гривень.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным и составляет 45,87 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 26 копеек и составляет 50,76 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 17 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,39 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,99 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 23 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 1 копейку и составляет 45,97 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,31 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 16 копеек и составляет 50,94 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,02 гривни за евро.

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