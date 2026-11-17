Джо Байден признался, что опасался применения Россией тактического ядерного оружия после военных успехов Украины.

Бывший президент США Джо Байден опасался, что Россия может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия после того, как украинские войска начали добиваться значительных успехов в войне. Особое беспокойство у него вызывали события, происходившие после потопления российского крейсера "Москва".

Об этом Байден рассказал в своих будущих мемуарах "Пообещай мне, Америка", в которых поделился воспоминаниями о принятии решений во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Newsweek.

По словам Байдена, он серьезно опасался, что успехи Украины на поле боя могут подтолкнуть Владимира Путина к применению тактического ядерного оружия.

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Одним из моментов, усиливших эти опасения, стало потопление украинскими силами российского крейсера "Москва". Байден вспоминает, что на фоне военных неудач России возникала опасность ее перехода к еще более опасным методам ведения войны.

Бывший президент США также подчеркивал риск прямого столкновения между ядерными державами. Именно перспектива такого развития событий вызывала у него особое беспокойство.

В мемуарах Байден описывает, как оценивал риски российской агрессии и возможного применения ядерного оружия. Он не исключал, что Путин может пойти на такой шаг в ответ на успехи украинской армии.

В то же время Байден осознавал, что любое прямое столкновение России и США могло иметь катастрофические последствия, ведь обе страны обладают ядерным оружием.

Другие заявления из мемуаров Байдена

Напомним, Байден рассказал подробности телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся 7 декабря 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Байден утверждает, что прямо предупредил Кремль о жестких санкциях и военной помощи Киеву в случае нападения.

Также Байден в своих новых мемуарах "Пообещай мне, Америка" рассказал о своих впечатлениях от лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Описывая Путина, Байден вспоминает его "капризный и пренебрежительный тон" и отмечает, что тот "любил сутулиться во время встреч, симулируя равнодушие, как подросток".

Также Байден поделился, что в личных беседах Зеленский "бывал раздражительным и упрямым, а также проявлял меньше благодарности, чем я ожидал".

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