Покупать дорогой флагман, чтобы получить хороший смартфон, уже необязательно. Современные устройства среднего класса предлагают мощное железо, качественные камеры и функции, которые еще несколько лет назад были доступны преимущественно в премиальном сегменте.
Журналисты издания Stuff составили рейтинг лучших смартфонов среднего класса в 2026 году. В подборку вошли 5 моделей, которые отличаются удачным сочетанием характеристик, возможностей и стоимости.
Отмечается, что из-за растущего спроса на компоненты для искусственного интеллекта стоимость электроники заметно увеличилась. Поэтому граница среднего ценового сегмента сместилась с $500 до $700. Тем не менее на рынке по-прежнему можно найти интересные модели, способные конкурировать с более дорогими устройствами.
- Pixel 11 – лучший в целом. С момента запуска флагман Google заметно подешевел, поэтому теперь он относится к категории среднебюджетных. При этом его возможности остались прежними, а это тройная камера с пятикратным оптическим зумом, превосходный OLED-экран и семь лет обновлений Android.
- iPhone 17e – лучший недорогой iPhone. Телефон работает на мощном чипе A19, получил защитное стекло Ceramic Shield 2 и долгожданную поддержку MagSafe. Несмотря на наличие всего одной основной камеры на 48 Мп, устройство обеспечивает качественный двукратный зум без потери качества и уверенно держит заряд в течение всего дня.
- Nothing Phone 4a Pro – самый стильный телефон. Его главная особенность – необычный дизайн с металлическим корпусом и фирменной светодиодной системой Glyph Matrix. Редакция особо отметила глубоко настраиваемую оболочку NothingOS 4.1 с множеством виджетов, хотя к минусам отнесла обещание всего трех крупных обновлений Android.
- Galaxy A57 – лучший смартфон среднего класса Samsung. Он подойдет поклонникам бренда, которые хотят получить привычный интерфейс One UI, фирменные функции Galaxy AI и дизайн, напоминающий флагманские модели Galaxy S. На старте продаж аппарат казался переоцененным на фоне конкурентов, но с появлением скидок стал гораздо более привлекательным.
- Xiaomi Poco F9 Ultra – лучший смартфон по автономности. Смартфон построен на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащен 6,9-дюймовым экраном 185 Гц и мощными динамиками с настройкой от Bose. Батареи 8050 мАч в большинстве случаев хватает на два дня умеренного использования, однако короткая поддержка и слабоватая камера могут разочаровать.
Ранее команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг Android-смартфоном с лучшим соотношением цены-производительности. Все модели разделили на пять ценовых категорий, а лидерами самого дешевого сегмента стала Motorola.
Новый флагман от Motorola занял второе место в глобальном рейтинге камер по версии DxOMark, опередив iPhone 18 Pro, Galaxy S26 Ultra и других именитых соперников. Лучше него снимает только Huawei Pura 80 Ultra.