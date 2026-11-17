Смартфоны среднего класса уже справляются с большинством задач не хуже флагманов, поэтому переплачивать за последние есть смысл далеко не всем.

Покупать дорогой флагман, чтобы получить хороший смартфон, уже необязательно. Современные устройства среднего класса предлагают мощное железо, качественные камеры и функции, которые еще несколько лет назад были доступны преимущественно в премиальном сегменте.

Журналисты издания Stuff составили рейтинг лучших смартфонов среднего класса в 2026 году. В подборку вошли 5 моделей, которые отличаются удачным сочетанием характеристик, возможностей и стоимости.

Отмечается, что из-за растущего спроса на компоненты для искусственного интеллекта стоимость электроники заметно увеличилась. Поэтому граница среднего ценового сегмента сместилась с $500 до $700. Тем не менее на рынке по-прежнему можно найти интересные модели, способные конкурировать с более дорогими устройствами.

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Pixel 11 – лучший в целом. С момента запуска флагман Google заметно подешевел, поэтому теперь он относится к категории среднебюджетных. При этом его возможности остались прежними, а это тройная камера с пятикратным оптическим зумом, превосходный OLED-экран и семь лет обновлений Android.

– лучший в целом. С момента запуска флагман Google заметно подешевел, поэтому теперь он относится к категории среднебюджетных. При этом его возможности остались прежними, а это тройная камера с пятикратным оптическим зумом, превосходный OLED-экран и семь лет обновлений Android. iPhone 17e – лучший недорогой iPhone. Телефон работает на мощном чипе A19, получил защитное стекло Ceramic Shield 2 и долгожданную поддержку MagSafe. Несмотря на наличие всего одной основной камеры на 48 Мп, устройство обеспечивает качественный двукратный зум без потери качества и уверенно держит заряд в течение всего дня.

– лучший недорогой iPhone. Телефон работает на мощном чипе A19, получил защитное стекло Ceramic Shield 2 и долгожданную поддержку MagSafe. Несмотря на наличие всего одной основной камеры на 48 Мп, устройство обеспечивает качественный двукратный зум без потери качества и уверенно держит заряд в течение всего дня. Nothing Phone 4a Pro – самый стильный телефон. Его главная особенность – необычный дизайн с металлическим корпусом и фирменной светодиодной системой Glyph Matrix. Редакция особо отметила глубоко настраиваемую оболочку NothingOS 4.1 с множеством виджетов, хотя к минусам отнесла обещание всего трех крупных обновлений Android.

– самый стильный телефон. Его главная особенность – необычный дизайн с металлическим корпусом и фирменной светодиодной системой Glyph Matrix. Редакция особо отметила глубоко настраиваемую оболочку NothingOS 4.1 с множеством виджетов, хотя к минусам отнесла обещание всего трех крупных обновлений Android. Galaxy A57 – лучший смартфон среднего класса Samsung. Он подойдет поклонникам бренда, которые хотят получить привычный интерфейс One UI, фирменные функции Galaxy AI и дизайн, напоминающий флагманские модели Galaxy S. На старте продаж аппарат казался переоцененным на фоне конкурентов, но с появлением скидок стал гораздо более привлекательным.

– лучший смартфон среднего класса Samsung. Он подойдет поклонникам бренда, которые хотят получить привычный интерфейс One UI, фирменные функции Galaxy AI и дизайн, напоминающий флагманские модели Galaxy S. На старте продаж аппарат казался переоцененным на фоне конкурентов, но с появлением скидок стал гораздо более привлекательным. Xiaomi Poco F9 Ultra – лучший смартфон по автономности. Смартфон построен на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащен 6,9-дюймовым экраном 185 Гц и мощными динамиками с настройкой от Bose. Батареи 8050 мАч в большинстве случаев хватает на два дня умеренного использования, однако короткая поддержка и слабоватая камера могут разочаровать.

Ранее команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг Android-смартфоном с лучшим соотношением цены-производительности. Все модели разделили на пять ценовых категорий, а лидерами самого дешевого сегмента стала Motorola.

Новый флагман от Motorola занял второе место в глобальном рейтинге камер по версии DxOMark, опередив iPhone 18 Pro, Galaxy S26 Ultra и других именитых соперников. Лучше него снимает только Huawei Pura 80 Ultra.

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