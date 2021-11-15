Лукашенко отвергает обвинения в развязывании миграционного кризиса.

Александр Лукашенко, считающий себя легитимным президентом Беларуси, предложил вывезти мигрантов с границы самолетами "Белавиа" в Германию.

Как пишет Deutsche Welle, об этом Лукашенко заявил в понедельник, 15 ноября.

"Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что 2-3 тысячи мигрантов - "не проблема для ЕС".

Накануне власти Баварии выступили с предложением принять мигрантов, которые находятся на белорусско-польской границе, и обеспечить им доступ к соответствующим процедурам, касающимся получения убежища.

Лукашенко уверяет, что "идет очень активная работа, чтобы уговорить людей вернуться домой", но они этого не хотят. "Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упрямые: никто не хочет возвращаться", - сказал он.

Обвинения в развязывании миграционного кризиса Лукашенко отверг и заявил, что Беларусь будет защищаться от санкций. "Организовывать миграционный поток через Беларусь - это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены. Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда", - сказал он.

Отмечается, что в ответ на ситуацию на границе Беларуси с Польшей Европейский Союз должен расширить санкционный режим против Минска. Для этого в Брюсселе расширили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с эскалацией ситуации на границе. Следующим шагом станет принятие пятого пакета ограничительных мер против режима Лукашенко.

Под санкции могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств, а также 30 белорусских чиновников, которые, вероятно, причастны к перевозке мигрантов и доставке их к границам Польши, Литвы и Латвии. Целью санкций, в частности, может стать белорусская государственная авиакомпания "Белавиа", которую обвиняют в перевозке мигрантов для их отправки в ЕС.

В понедельник авиакомпания анонсировала запрет сирийцам, иракцам, йеменцам и афганцам летать из Объединенных Арабских Эмиратов в Минск по решению властей ОАЭ. Ранее рейсы в Беларусь для граждан Ирака, Сирии и Йемена ограничила Турция.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

Автор: Инна Андалицкая