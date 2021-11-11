Александр Лукашенко заявил, что у него уже нет другого выхода.

Беларусь будет жестко отвечать в случае применения санкций странами Европейского союза и Польши, которая пытается сдержать тысячи нелегалов на белорусской границе. Александр Лукашенко заявил, что привлечет к охране границ российские бомбардировщики.

Об это пишет БелТА.

По словам Лукашенко, он может перекрыть газопровод "Ямал-Европа" и назвал европейских политиков безголовыми.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать", - заявил политик.

Читайте такжеВ МВД обратились к жителям приграничных районов из-за ситуации с мигрантами в БеларусиПри этом он заявил, что, "защищая свой суверенитет и независимость, нельзя останавливаться - ни перед чем". Кроме того, он пригрозил направить на границу российские бомбардировщики и истребители.

"Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", – заявил Лукашенко.

Также он уточнил, что цель этих бомбардировщиков - контроль границы Беларуси с Украиной, Польшей и странами Балтии.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Автор: Анастасия Горбачева