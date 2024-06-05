В то же время, для РФ неудобен статус младшего союзника.

Китай и Россия, Си Цзиньпин и Владимир Путин – не союз равных. Об этом говорится в статье The Times.

"Было важным моментом, когда накануне вторжения президента Путина в Украину в 2022 году он и президент Си объявили о "безграничной дружбе"... Но Россия стала для Китая ненужным, слишком требовательным другом, втянув его в грязную европейскую войну и сузив возможности Си Цзиньпина, который готовится к вызовам, которые встанут перед ним во время нового президентства США", – пишут авторы.

В то же время они отмечают, что России неудобен статус младшего союзника. Китай, тем временем, теряет терпение к партнеру, который когда-то обещал прийти к победе над Украиной. Два года назад это могло показаться хорошей идеей – быть в упряжке с крупнейшей военной мощью Европы. Это был редкий шанс сделать что-то дерзкое и обескуражить врага. Сейчас это начинает казаться неудачной ставкой, нетипично безрассудным шагом.

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Журналисты отмечают, что Пекин начал выставлять Кремлю счета. Путину срочно нужно, чтобы Китай продвигал совместный газопровод "Сила Сибири-2", который соединит западнороссийские газовые месторождения (которые когда-то согревали Европу) с китайским рынком. Для выживания "Газпрома" доходы от этого газопровода могут иметь решающее значение: после завершения строительства он будет поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров газа в год.

Однако для Китая этот газопровод является не более чем полезным стратегическим резервом на случай, если морские пути поставок будут заблокированы в будущей войне за Тайвань. В итоге, Китай готов покупать газ из газопровода только по значительно сниженным ценам. Это не оказывает Путину никаких услуг. Проект находится в подвешенном состоянии.

К тому же США усилили давление на Китай, чтобы он прекратил помогать российской армии в Украине, "доставляя помощь через двери для прислуги", как сказал автору статьи один европейский чиновник. Угроза вторичных санкций блокирует поставки Китаем ручных глушилок для беспилотников и других компонентов для них.

Стратегию США можно было бы назвать "вбиванием клина" – разглашать и расширять трения между Россией и Китаем, которые лишь на первый взгляд кажутся более теплыми, чем когда-либо с 1950-х годов. Китай может помогать и помогает России на поле боя, поставляя компоненты и критически важные технологии. Все это создает климат, в котором структуры безопасности России и Китая сближаются между собой. Это просачивается через элиты. Появляются сообщения, например, о растущем количестве привилегированных российских детей, изучающих китайский язык и поступающих в китайские университеты. Эти общие интересы свидетельствуют о том, что сердечную дружбу между элитами Пекина и Москвы будет нелегко разрушить.

"Но проблемы назревали еще с прошлого года, когда руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин поднял неудачный мятеж против Путина и его генералитета. "Таинственный" взрыв самолета Пригожина, возможно, частично успокоил Китай, но всем в Пекине было понятно, что Путин потерял лицо, а российская армия, которая когда-то была военным эталоном для коммунистического блока, превратилась в тень себя прежней", – говорится в статье.

Указано, что до сих пор Си удавалось поддерживать военные усилия Путина с помощью хитростей, направленных на нарушение санкций. Но, похоже, он не может предоставить дополнительный толчок, необходимый для решающего успеха Москвы на поле боя. Таким образом, решающий момент для безграничных отношений может наступить уже на саммите НАТО в Вашингтоне в следующем месяце.

В преддверии юбилейного заседания НАТО набирает обороты попытка разрешить использование западных новейших систем для ударов по территории РФ. Это заставляет Си Цзиньпина делать непростой выбор: еще глубже погрузиться в военную поддержку Путина или позиционировать себя как мирного посредника и дистанцироваться от российского лидера.

Российско-китайская "дружба"

Китайские банки создают все больше проблем российским импортерам. Теперь, чтобы принять товар через третьи страны, необходимо подтверждение. Новые правила нарушают популярную схему проведения платежей за поставки в Россию через "дружественные" страны.

Попытки России заключить крупную сде лку по строительству газопровода с Китаем зашли в тупик. Причиной стали необоснованные, по мнению Москвы, требования Пекина по цене и объемам поставок.

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