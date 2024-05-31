В Пекине заверили, что соблюдают свое "обязательство".

Пекин не будет поставлять оружие ни одной из сторон в войне в Украине. В этом главу Пентагона Ллойда Остина заверил министр обороны Китая Донг Цзюнь, сообщил представитель Китая в кулуарах встречи в Сингапуре 31 мая, пишет Le Monde.

"Мы соблюдаем наше обязательство не поставлять оружие ни одной из сторон конфликта", - сказал источник, заверив, что Пекин "применил строгий контроль над экспортом военной продукции".

Отмечается, что если Пекин и не снабжает Москву оружием напрямую, то вопросы вызывают именно поставки станков и комплектующих для производства этого оружия: через коммерческие сделки своих компаний Пекин позволил Москве восстановить свою оружейную промышленность. и получить преимущество.

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Китай и Россия

Напомним, ранее сообщалось, что Пекин стал крупнейшим помощником российского оборонного сектора и его полномасштабного вторжения в Украину.

Отмечалось, что Китай является крупнейшим поставщиком в Россию 50 "высокоприоритетных" товаров двойного назначения, а также поставляет около 70% российского импорта станков и 90% импортируемой микроэлектроники.

Кроме того, КНР предоставляет России спутниковые технологии, которые могут иметь решающее значение для связи и нацеливания при ударах по Украине.

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