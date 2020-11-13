Бывший президент США в своих воспоминаниях порой не подбирает слов, описывая политиков и лидеров других стран.

Бывший президент США Барак Обама опубликовал книгу воспоминаний под названием "Земля обетованная" ("A Promised Land" - англ.), в которой в некоторых эпизодах он не постеснялся достаточно ярко описать других политиков и лидеров стран.

Читайте такжеСенат раскритиковал Обаму за плохую борьбу с вмешательством России в выборыКак пишет New York Times в своем обзоре книги, Обама называет президента России Владимира Путина "физически ничем не примечательным". Он напоминал экс-президенту США одного из жестоких, воспитанных улицей боссов, которые "привыкли управлять машиной Чикаго" (возможно речь идет о так называемой "политической машине" - форме политической организации, во главе которой стоит единоличный и всемогущий лидер. "Машины" функционировали в крупных промышленных городах США, включая Чикаго и были способны мобилизовать большое количество избирателей, чтобы постоянно побеждать на выборах - ред.).

Читайте такжеWashington Post: Клинтон может стать послом США в ООНВ другом эпизоде Обама вспоминает президента Франции Николя Саркози. Он называет его решительным оппортунистом с "выпяченной, как у петуха, грудью". Положительно Обама описывает бывшего госсекретаря США и экс-первую леди Хиллари Клинтон, о которой он пишет с большим уважением. Будучи молодым членом Сената, он и его команда считали Клинтон образцом. Обама считал, что она "рабочая лошадка, а не выставочная". И он хотел тоже быть таким.

Книга "Земля обетованная" - это первый из двух томов воспоминаний бывшего президента США. Опубликованная книга начинается с воспоминаний о детстве, первых политических кампаниях и заканчивается встречей в Кентукки, где ему представили команду "морских котиков" США, которые принимали участие в убийстве Осамы Бин Ладена в Пакистане.

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Перевод: Лесь Дымань