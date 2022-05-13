По его словам, Турция следит за развитием событий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не положительно относится к решениям НАТО по Финляндии и Швеции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не оцениваем его позитивно", - сказал Эрдоган в прямом эфире после пятничной молитвы.

Как известно, Турция - член НАТО. Чтобы страна стала полноправным членом НАТО, все члены Альянса должны одобрить заявку.

Стремление Финляндии и Швеции в НАТО: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Организации Североатлантического договора - заявка должна быть подана "как можно скорее".

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.

Кроме того, руководство правящей Социал-демократической партии Швеции 15 мая объявит позицию насчет вступления в Альянс. По данным СМИ, страна подаст заявку на присоединение к НАТО уже на следующей неделе.

В России начали угрожать Швеции и Финляндии военным вторжением, если правительства этих стран решатся на вступление в НАТО.

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