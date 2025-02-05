Из-за неудачной миссии корабля Starliner двое американских астронавтов оказались "заложниками" МКС.

Корпорация Boeing сообщила, что в 2024 году космический корабль Starliner принес ей 523 млн долларов убытков - это рекордный показатель для программы, расходы на которую уже превысили два миллиарда долларов. Такие данные приводит CNBC.

В самой компании объясняют это "задержками графика и высокими затратами на испытания и сертификацию, а также на постсертификационные миссии". Boeing предупреждает, что существует риск дополнительных убытков по программе в последующие периоды.

Напомним, Starliner конкурирует с программой компании SpaceX Илона Маска, по которой создали пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Он давно осуществляет путешествия на Международную космическую станцию.

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Что касается самого Starliner, то на его счету только один пилотируемый запуск - старт осуществили 5 июня 2024 года. На борту было двое астронавтов - американцы Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Из-за поломки корабля, астронавты надолго застряли на МКС. Как сообщил УНИАН в декабре, Уилмор и Уильямс смогут вернуться на Землю только весной, с помощью корабля Crew Dragon. Сам Starliner вернулся на Землю без экипажа 7 сентября 2024 года.

Новые успехи SpaceX

Между тем, компания Маска уверенно шагает вперед, концентрируя усилия на создании принципиально новой многоразовой системы Starship.

Во время недавнего испытательного полета произошел взрыв, так что SpaceX не удалось вывести корабль на заданную траекторию. В то же время, компания смогла вернуть на Землю нижнюю часть ракеты, что можно считать безусловным успехом.

В будущем Маск планирует использовать Starship для колонизации Марса. В сентябре УНИАН сообщал, что SpaceX планирует запустить около пяти беспилотных миссий Starship на Марс за два года.

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