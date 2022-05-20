Это уже второй тестовый полет в беспилотном режиме.

Космический корабль Starliner американской корпорации Boeing успешно начал второй тестовый полет.

Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA в Twitter.

20 мая с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V он стартовал с мыса Канаверал в американском штате Флорида, вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Ожидается, что Starliner прибудет на МКС менее чем за 24 часа. Он должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС.

Это уже второй тестовый полет в беспилотном режиме. Вместо астронавтов на месте капитана находится манекен, одетый в скафандр, по имени Роузи (в честь героини плакатов про американских женщин, работавших на предприятиях во время Второй мировой войны). Starliner доставит на МКС более 360 килограммов груза, пробудет там неделю и вернется на Землю.

Свой первый тестовый полет корабль совершил в декабре 2019 года. На его борту тогда находилось Роузи. Из-за нештатной ситуации он не смог подняться на необходимую высоту для стыковки с МКС. Поэтому тогда Starliner вернулся на Землю через два дня после запуска.

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