Барри Уилмор и Сунита Уильямс должны были пробыть в космосе всего восемь дней.

Двум астронавтам NASA, чья космическая миссия уже длится дольше запланированного срока, придется пробыть в космосе еще дольше. Они смогут вернуться на Землю только весной, спустя 10 месяцев после того, как отправились на орбиту на капсуле Starliner компании Boeing, сообщает The Washington Times.

В NASA 17 декабря объявили об очередной задержке в возвращении на Землю Барри Уилмора и Суниты Уильямс. Они должны были пробыть в космосе около восьми дней, но эта миссия затянулась на восемь месяцев.

В издании отметили, что причина заключается в том, что в сентябре в NASA решили отправить капсулу Starliner обратно пустой из-за технических проблем. Теперь астронавты смогут вернуться домой не раньше конца марта или даже апреля, так как возникли задержки с отправкой в космос других астронавтов, которые заменят их.

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В NASA заявили, что следующая космическая миссия переносится более чем на месяц, добавили в издании. Другой экипаж из четырех человек должен был стартовать в феврале, но компания SpaceX не успела подготовить новую капсулу к запуску.

Также рассматривался вариант запуска другой капсулы SpaceX, чтобы не нарушать график полетов. Тем не менее было принято решение не торопится и сделать все согласно плану.

Астронавты застряли на МКС - что известно

Командир Барри "Бутч" Уилмор и пилот Сунита "Суни" Уильямс отправились на МКС 5 июня во время первой миссии корабля Starliner на орбиту с астронавтами. После этого они должны были оставаться на орбите в течение восьми дней.

Из-за поломки корабля Boeing Starliner астронавтам пришлось задержаться на МКС. Они впервые пообщались с журналистами после того, как "застряли" на Международной космической станции только 10 июля.

В августе в NASA заявили, что не решили, как вернуть на Землю двух астронавтов. У этой миссии возникло множество проблем.

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