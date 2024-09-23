SpaceX планирует отправить пять беспилотных кораблей Starship на Марс за два года.

Компания SpaceX Илона Маска планирует запустить около пяти беспилотных миссий Starship на Марс за два года, сообщил Маск в социальной сети X.

Маск отметил, что сроки первой пилотируемой миссии будут зависеть от успеха беспилотных полетов. Если беспилотные миссии приземлятся благополучно, пилотируемые миссии будут запущены через четыре года. Однако в случае возникновения проблем пилотируемые миссии будут отложены еще на два года.

Он добавил, что путешествовать с Земли на Марс можно только каждые два года, "когда планеты выстроятся в ряд. Это увеличивает сложность задачи, но также служит иммунитетом Марса от многих катастрофических событий на Земле".

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Ранее в этом году Маск заявлял, что первый беспилотный звездолет приземлится на Марсе в течение пяти лет, а первые люди высадятся на Марсе в течение семи лет.

Маск рассчитывает, что Starship выполнит свою цель по созданию большого многоцелевого космического корабля следующего поколения, способного отправлять людей и грузы на Луну в конце этого десятилетия и в конечном итоге лететь на Марс.

Исследование Марса - последние новости

Как писал УНИАН, марсоход NASA Perseverance решает новую сложную задачу на Марсе. В частности он собрал образцы, которые помогут ученым найти вероятные следы жизни на планете. Известно, что за время своего исследования марсоход прошел около 29 километров.

Ранее Маск заявлял, что первые полеты на Марс с экипажем состоятся через 4 года. С того времени скорость полетов будет расти в геометрической прогрессии, с целью построения самодостаточного города примерно через 20 лет.

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