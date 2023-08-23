Майкл Наки не может утверждать, что Пригожин точно мертв, и что нет каких-то хитрых планов.

Журналист Майкл Наки после крушения самолета Евгения Пригожина заявил, что в русскоязычном пространстве очень популярна игра "многоходовочка".

По его словам, каждое событие сопровождается ворохом самых невероятных версий, предполагающих, что всё – не то, чем кажется.

"На мой взгляд, всё всегда именно так, как кажется. Помните, когда дроны прилетели в Кремль? Сколько там было всевозможных гипотез, что, мол, это дело рук ФСБ. Ни одна не подтвердилась, и, думаю, что сейчас всем очевидно, что это были украинские дроны. Помните мятеж Пригожина? Который только ленивый не назвал инсценировкой. Правда, никто не мог объяснить, в чем цель этой инсценировки. Думаю, что сейчас мало людей, которые все еще полагают, что это была инсценировка", - написал он.

Видео дня

Он утверждает, что та же ситуация и здесь.

"Я не могу на 100% утверждать, что Пригожин точно мертв, и что нет каких-то хитрых планов. Но я более чем уверен, что всё именно так, как выглядит. Путин демонстративно убил Пригожина, причем способом, который не оставляет места фантазии на тему случайности или действий ВСУ", - добавил он.

Крушение самолета Пригожина - детали

астный самолет основателя ЧВК "Вагнер" разбился под селом Куженкино в Тверской области, примерно в 50 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае.

Источники петербургского издания "Фонтанки" и журналистки Ксении Собчак сообщили, что Пригожин был на борту самолета. Представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что члены ЧВК "Вагнер" подтвердили ему смерть Пригожина.

Вас также могут заинтересовать новости: