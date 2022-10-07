Пользуясь случаем, правозащитники призвали к реформированию ООН.

В "Центре гражданских свобод" рады, что получили Нобелевскую премию мира вместе с "друзьями и партнерами" из российского "Мемориала" и белорусской "Вясны".

Об этом сообщила глава организации Александра Матвийчук.

"Весь мой 20-летний опыт борьбы за свободу и права человека убедительно говорит, что обычные люди имеют гораздо большее влияние, чем они себе думают. Массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее, чем интервенция ООН. Я рада, что возглавляемый мною Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из "Мемориала" и "Вясны", – отметила она.

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Также она отметила, что "сейчас говорят армии, потому что раньше голоса правозащитников в нашем регионе не было слышно". Она убеждена, что для того, чтобы мы могли жить в мире, где правила определяет не тот, у кого больший военный потенциал, а верховенство права, такой порядок вещей должен быть изменен.

Матвийчук также призвала ООН и государства-участники провести реформу международного мира и безопасности, чтобы создать гарантии безопасности для стран мира.

"Для всех стран и их граждан независимо от их участия или неучастия в военных блоках или военной мощи. Россия должна быть исключена из Совета Безопасности ООН за систематические нарушения Устава ООН. ООН и государства-участники должны решить проблему "пробелы в ответственности" и обеспечить шанс на справедливость сотням тысяч жертв военных преступлений", – подчеркнула она.

Она убеждена, что без этого устойчивый мир в регионе невозможен.

"Нужно создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности", – добавила она.

Нобелевская премия мира 2022-что стоит знать

Ранее Reuters со ссылкой на данные букмекеров сообщал, что среди фаворитов были президент Украины Владимир Зеленский, Нельсон Мандела, Джимми Картер, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев. В списке номинированных также были Светлана Тихановская, Алексей Навальный и Мустафа Джемилев.

Наконец 7 октября были объявлены лауреаты. Ими стали:

белорусский политический заключенный Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра "Вясна";

неправительственная организация "Мемориал", созданная для исследования политических репрессий в СССР (базируется в России, действует также в Казахстане, Латвии, Грузии, Украине и других странах);

украинский "Центр гражданских свобод", основан в 2007 году. Своей миссией организация называет становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства.

Представители Украины получили Нобелевскую премию мира впервые в истории.

Украинских пользователей соцсетей такое "соседство" тоже возмутило – даже несмотря на то, что представители Украины завоевали Нобелевскую премию мира впервые в истории.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также выразил возмущение тем, что премию получили Россия и Беларусь, которые напали на Украину.

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