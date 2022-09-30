Президент Владимир Зеленский попал в перечень фаворитов на Нобелевскую премию мира.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные букмекеров.
Высокий шанс, как считают букмекеры, также имеют Нельсон Мандела, Джимми Картер, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.
Нынешнее заявление Нобелевского комитета, пишет агентство, может, в частности, содержать осуждение российской агрессии.
Лауреата премии мира объявят 7 октября в Осло.
Ранее стало известно о внесении в списки номинированных Светланы Тихановской, которую определяют как "лидера белорусской оппозиции", и заключенного кремлевского критика Алексея Навального. В феврале Польша выдвинула на премию мира лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.
Предлагать кандидатуры могут тысячи людей, в том числе и бывшие лауреаты, члены парламента и университетские профессора истории и права.
В прошлом году Нобелевскую премию мира получили филиппино-американская журналистка Мария Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов - в поддержку свободы слова.
В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей журнала "Time". Он обогнал Илона Маска и Бориса Джонсона.
В статье отмечалось, что в начале полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский, не имевший политического опыта за плечами до своего ключевого избрания, "вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины".