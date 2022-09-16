Юлия Паевская пережила настоящий ад и рассказала об этом всему миру, чтобы все знали о зверствах и военных преступлениях военных РФ.

Парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра", которая находилась в плену у россиян около трех месяцев, рассказала о пытках и аду в Мариуполе. На ее глазах умирали дети, рашисты брали в плен даже беременных женщин, а когда убивали людей - смеялись.

О пережитом "Тайра" рассказала перед Хельсинкской комиссией Конгресса США, государственным органом, созданным частично для содействия соблюдению прав человека на международном уровне.

"Беременные заключенные, судьба которых неизвестна ни их родственникам, ни государству. Боец, которого 3 часа избивали, а потом бросили в подвал как мешок. И только через день кто-то пришел к нему. Мертвый ребенок на руках у матери", - поделилась ужасными воспоминаниями парамедик.

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Она видела людей, которые набирали воду из луж, собак, обгладывающих и волочащих человеческие конечности по Мариуполю. "Тайра" рассказала, что оккупанты заставляли пленных раздеваться и убивали людей медленно, со смехом. Рашисты глумились над украинцами в специальных камерах пыток, которые они "оборудовали" приспособлениями для издевательств.

"Обвинения в адрес заключенных абсолютно одинаковые, где только имена в бумагах меняются, и даже пол обвиняемых не меняется. Никто не пытается что-то доказать или расследовать, доказательства добываются просто с применением бесчеловечных пыток. Один из моих мучителей спросил меня: "Знаешь, почему я так с тобой поступаю?". Я ответила: "Потому что можешь", - рассказала "Тайра".

Парамедик вспомнила, что на ее коленях умирал семилетний мальчик, который получил пулевые ранения. "Тайра" не могла его спасти, ребенок доживал свои последние минуты на ее руках.

"Заключенные в своих камерах неделями кричат ​​и умирают от пыток без какой-либо медицинской помощи во время этого пребывания в аду. Единственное, что они чувствовали перед смертью, — это издевательства и дополнительные побои", - добавила Паевская.

"Тайра" закрывала глаза своему умершему другу, она видела немало мучений и смертей. Рашисты обстреливали Мариуполь, город погибал под ударами авиации, рассказала парамедик. В госпитале, где работала Паевская, она и другие медики спали по два-три часа в сутки, в таком же графике жили и военные. Раненых и погибших привозили каждые пять-десять минут, еще живые и уже мертвые люди лежали друг на друге, вспоминает "Тайра".

"Горящие машины, в которых горят люди. Полицейские выносят из-под завалов изуродованных до неузнаваемости женщин и детей", - рассказала парамедик.

Парамедик "Тайра": что известно об освободившейся из плена Юлии Паевской

Напомним, "Тайру" задержали 16 марта на блокпосту в поселке Мангуш, в 15 км от Мариуполя. Это произошло во время эвакуации женщин и детей, которую осуществляла Юлия. За день до плена женщине удалось мировым СМИ передать видео со своей нагрудной камеры с видеосвидетельствами действий российской армии против гражданского населения. Российские пропагандисты называют ее "участницей Азова".

17 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Паевскую освободили из плена.

После своего освобождения "Тайра" записала первое видео, в котором поблагодарила президента за помощь и подчеркнула, что сейчас находится в безопасном месте.