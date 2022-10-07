По ее словам, комитет выбрал этих победителей с целью подчеркнуть важность гражданского общества и его роль в любой стране, в частности в противостоянии авторитарной власти.

Лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года стали украинская организация Центр гражданских свобод, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российское общество "Мемориал".

Председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен объяснила, почему в этом году награду решили разделить между Украиной, Беларусью и Россией.

В интервью, которое опубликовали на YouTube-канале премии, она пояснила, что комитет выбрал этих победителей с целью подчеркнуть важность гражданского общества и его роль в любой стране, в частности в противостоянии авторитарной власти, пишет ВВС.

"Мы бы хотели показать важность выбора людей в том, чтобы стать против несправедливости, войны и за человеческие ценности", – сказала председатель комитета.

Рейсс-Андерсен подчеркнула, что все лауреаты защищают права человека.

"Этих трех лауреатов объединяет то, что люди могут встать и изменить ситуацию к лучшему в их странах. Другая имеющаяся общая черта-все они объединены одной целью, несмотря на границы, разделяющие эти три нации. Наш главный сигнал - это всегда мир и никаких войн. Стоит развивать нации, способные противостоять авторитарным режимам, которые имеют тенденцию совершать акты агрессии", – отметила она.

"Сфера премии мира - это не война в Украине, но это, бесспорно, очень серьезный ее фон", - отметила председатель комитета.

Она подчеркнула, что в России и Беларуси власть сделала представителей гражданского общества и правозащитных организаций врагом государства, что обидно и недопустимо.

По ее мнению, верховенство права, права человека и право голоса - а именно отстаивая их в Беларуси Алесь Беляцкий попал за решетку - может предотвращать войны и может положить им конец.

На вопрос о том, не лучше ли было дать эту премию Зеленскому или Навальному - людям, что имеют более широкое мировое признание - председатель комитета ответила: "Всемирное признание - это не то, что мы берем во внимание. И мы никогда не комментируем, кто не получил премию. Мы считаем, что те, кто вносит вклад в дело мира, это не люди, которые ведут войну. А указываем на тех, кто сейчас может изменить ситуацию".

"Войны можно решать не только военными средствами. Восстание людей, сопротивление и протесты играли важную роль. И мы считаем, что наши победители будут продолжать это делать", - резюмировала Берит Рейсс-Андерсен.

Нобелевская премия мира 2022-что стоит знать

Ранее Reuters со ссылкой на данные букмекеров сообщал, что среди фаворитов были президент Украины Владимир Зеленский, Нельсон Мандела, Джимми Картер, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев. В списке номинированных также были Светлана Тихановская, Алексей Навальный и Мустафа Джемилев.

7 октября было объявлены лауреаты. Ими стали:

белорусский политический заключенный Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра "Вясна";

неправительственная организация "Мемориал", созданная для исследования политических репрессий в СССР (базируется в России, действует также в Казахстане, Латвии, Грузии, Украине и других странах);

украинский "Центр гражданских свобод", основан в 2007 году. Своей миссией организация называет становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства.

Представители Украины получили Нобелевскую премию мира впервые в истории.

Украинских пользователей соцсетей такое "соседство" возмутило - даже несмотря на то, что представители Украины завоевали Нобелевскую премию мира впервые в истории.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил возмущение тем, что премию получили Россия и Беларусь, которые учили нападение на Украину.

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