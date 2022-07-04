Россияне мечтают "присоединить к России" временно оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.

Движение сопротивления "Жовта стрічка" объявило бессрочную акцию протеста "Стоп Референдум" против фейкового голосования о присоединении оккупированных территорий к России.

Об этом сообщили на странице движения в Telegram.

"Мы знаем, как рашисты собираются подготовиться к референдуму, мы знаем, какие ресурсы они хотят потратить, и мы точно знаем, что у них ничего не выйдет", - заявили в движении, анонсировав "много приятных сюрпризов" для российских захватчиков.

В рамках акции украинцев, которые живут на временно оккупированных территориях, просят распространять (распечатывать или перерисовывать) листовку с надписью "Референдума не будет. А будет суд и будет Гаага".

"Наклейте [листовку] и сфотографируйте ее", - призывает "Жовта стрічка".

Фото листовок призывают присылать оператору "Жовта стрічка" (@yellow_tape_UA_manager в Telegram).

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россиян планируют 11 сентября.

29 июня Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о старте подготовки к "референдуму о присоединении к России". Точную дату предатель не назвал. Он убежден, что Херсонская область примет решение стать частью России.

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