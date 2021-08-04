На посетителей музея "Титаника", который находится в американском штате Теннесси, упала стена в виде айсберга.
Об этом сообщает ABC News.
В результате происшествия пострадали три человека, их всех госпитализировали.
Как сообщает Knoxville News Sentinel, в полиции заявили, что обрушение было случайным.
После несчастного случая музей закрыли на один день. Для восстановления стены потребуется не менее четырех недель, утверждает администрация музея.
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Музей "Титаник" - что известно
8 апреля 2010 года в американском городе Пиджен-Форжд в штате Теннеси был открыт крупнейший в мире музей "Титаника".
Здание музея представляет собой уменьшенную вдвое копию лайнера.
При входе каждый посетитель получает билет-своеобразный "посадочный талон" с именем реально существовавшего пассажира "Титаника", о судьбе которого он сможет узнать лишь по окончании визита.