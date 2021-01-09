Поисковая команда ищет обломки самолета рейса #SJ182 / REUTERS
По предварительной информации, на борту авиалайнера, потерпевшего сегодня крушение в Индонезии, не было граждан Украины.
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Об этом в Twitter сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"По предварительной информации Посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса #SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - написал он.
Авиакатастрофа в Индонезии 2021
- Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ столицы страны Джакарты.
- Перед этим СМИ сообщали, что диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing Sriwijaya Air, на борту которого могли находиться не менее 50 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный цент провинции Западный Калимантан).
- Лайнер Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява.
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