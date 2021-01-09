Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air сегодня упал в воду вблизи Джакарты.

По предварительной информации, на борту авиалайнера, потерпевшего сегодня крушение в Индонезии, не было граждан Украины.

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Об этом в Twitter сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации Посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса #SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - написал он.

Авиакатастрофа в Индонезии 2021

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ столицы страны Джакарты.

Перед этим СМИ сообщали, что диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing Sriwijaya Air, на борту которого могли находиться не менее 50 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный цент провинции Западный Калимантан).

Лайнер Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява.

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Автор: Дмитрий Захаров