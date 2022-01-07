В Казахстане с 2 января проходят акции протеста.

Международный валютный фонд следит за событиями в Казахстане.

Такое заявление, сделал представитель МВФ, сообщает местный канал SputnikКазахстан.

Читайте такжеВ Казахстан прибыли самолеты с белорусскими миротворцами

"Рано говорить о том, какие последствия будут иметь недавние события в Казахстане, но мы внимательно отслеживаем развитие событий", - отметил представитель МВФ.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.