Страна считает, что важно арестовать активы в 2023 году, желательно, еще до начала выборов в США.

В Эстонии призвали Евросоюз арестовать активы российского Центрального банка уже в этом году, чтобы не было "слишком поздно", пишет Bloomberg.

Об этом в интервью изданию сказал генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Джонатан Всевьев.

"Важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно", - цитирует СМИ.

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Отмечается, что лидеры ЕС забили тревогу после комментариев Дональда Трампа (лидера кандидатов от Республиканской партии на кресло президента США). Его тезисы возродили опасения по поводу приверженности американцев к НАТО. Вмешательство Трампа в вопросы иммиграционной политики в Конгрессе также поставило под угрозу помощь США Украине в размере 60 млрд долларов, которая крайне необходима для отпора военной кампании России.

Поскольку вторжение России приближается к двухлетнему рубежу, ЕС и G7 заморозили активы российского Центрального банка на сумму более 250 миллиардов евро. Сейчас там обсуждают, как эти деньги можно использовать для содействия в восстановлении Украины. Подавляющее большинство активов находится в Европе в расчетной палате Euroclear в Бельгии, где они получили около 4,4 млрд евро прибыли в 2023 году.

Как пишет Bloomberg, ЕС работает над планами применить налог на неожиданную прибыль к этим доходам, причем некоторые страны-члены и официальные лица надеются достичь окончательного соглашения к 24 февраля, второй годовщине российского вторжения. Неясно, удалось ли реализовать этот крайний срок, поскольку несколько государств-членов тормозили процесс, ссылаясь на юридические сложности, говорится в публикации.

"Тем временем G7 пообещала заставить Россию заплатить за восстановление Украины и держать активы под санкциями замороженными, пока она этого не сделает. Несколько стран, включая Францию и Германию, до сих пор сопротивлялись варианту прямой конфискации замороженных активов из-за юридических проблем и последствий, которые это может иметь для стабильности евро. На техническом уровне G7 изучает юридическую целесообразность использования активов как залога для привлечения средств для Украины", - говорится в материале.

При этом Эстония уже работает над внутренним законодательством, которое, если оно будет принято, позволит ей в конечном итоге конфисковать любые российские активы, замороженные в балтийской стране.

По словам генсека МИД Эстонии Всевева, война в Украине достигла "плато на передовой и в политике", что заставляет президента РФ Путина верить, что время на его стороне.

"Россия, вероятно, использует свое преимущество в запасах боеприпасов и может оккупировать большую территорию Украины, если важная помощь не будет доставлена в Киев", - цитирует издание отчет Службы внешней разведки Эстонии.

Замороженные активы РФ - последние новости

Совет ЕС 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных активов РФ на территории ЕС в пользу Украины. В частности, оно открывает путь Раде к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного из этих чистых прибылей, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на следующем этапе.

В США приветствовали решение Европейского совета по использованию прибыли от замороженных активов Российской Федерации в пользу восстановления Украины.

Ранее еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргинюс Синкявичюс заявил, что Евросоюз должен облагать налогом западные компании, которые все еще ведут бизнес в России, и использовать вырученные средства для помощи Украине.

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