Пока помощь США заблокирована, политики ЕС ищут способы продолжить финансирование Украины.

Евросоюз должен облагать налогом западные компании, которые все еще ведут бизнес в России, и использовать вырученные средства для помощи Украине.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргинюс Синкявичюс, пишет Politico. "У нас еще есть компании, которым все равно и они остаются в России. Почему мы не говорим об их налогообложении?",- цитирует издание еврокомиссара.

Отмечается, что европейские страны недавно подписали пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, но этих денег недостаточно, чтобы восполнить дефицит бюджета страны, учитывая то, что помощь США Киеву задерживается республиканцами.

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Вместо того, чтобы обращаться к налогоплательщикам ЕС с просьбой заполнить пробел, который может ободрить популистов, блок должен конфисковать замороженные активы РФ и начать облагать налогом западные компании, которые продолжают работать в России, несмотря на санкции, сказал Синкявичус.

"Очень важно найти источники финансирования, которые бы использовали как можно меньше европейских налогоплательщиков", - сказал еврокомиссар.

По его словам, ЕС нужен долгосрочный план, ведь Россия ждет, пока Европа и США устанут, а популисты возьмут верх. "Этот план должен включать финансирование, которое поступает из замороженных активов или налогов", - добавил Синкявичус.

В Politico отметили, что, несмотря на просьбы нескольких государств ЕС, включая Литву, родину Синкявичюса, планы использования замороженных российских активов для помощи Украине застряли. Крупные страны ЕС, такие как Франция и Германия, предупреждают о негативных последствиях от конфискации российских активов и их использования для помощи Украине.

Конфискация российских активов

В конце января послы Европейского союза поддержали предложение использовать прибыли от замороженных активов РФ в помощь для Украины.

5 февраля стало известно, что страны "Большой семерки" и Евросоюз обсуждают план использования более 250 млрд долларов замороженных активов российского центрального банка в качестве залога для финансирования восстановления Украины.

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