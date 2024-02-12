В МИД считают, что это решение открывает путь к использованию сверхприбылей от замороженных российских активов.

Совет Европейского Союза в понедельник, 12 февраля, принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных активов РФ на территории ЕС в пользу Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что после того, как в феврале 2022 года Россия начала незаконное и неоправданное полномасштабное вторжение в Украину, ЕС в координации с международными партнерами решил запретить любые операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ РФ. В результате этого запрета соответствующие активы финансовых учреждений в государствах-членах ЕС заморожены.

"Центральные депозитарии, владеющие более 1 миллиона евро активов ЦБ РФ, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки наличности, накапливающиеся из-за ограничительных мер ЕС, а также должны отдельно сохранять соответствующие доходы. Кроме того, центральным депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью", - разъяснили в Совете ЕС.

Там также отметили, что это решение открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного из этих чистых прибылей, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на следующем этапе.

В Украине уже приветствовали решение Совета ЕС. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что это "открывает путь к использованию сверхприбылей от замороженных российских активов".

"Мы приветствуем дальнейшие шаги для их практического использования в пользу Украины. Эти шаги должны быть амбициозными и быстрыми", – отметил глава отечественного МИД.

Замороженные активы РФ - последние новости

На днях еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргинюс Синкявичюс предложил обложить налогом компании с бизнесом в РФ для помощи Украине. По его словам, "очень важно найти источники финансирования, которые бы использовали как можно меньше европейских налогоплательщиков".

Также УНИАН сообщал, что страны G7 предложили "интересный" вариант использования активов РФ в пользу Украины. По информации Bloomberg, союзники могли бы продать долговые обязательства, чтобы внести вклад в восстановление разрушенной войной страны, используя замороженные активы в качестве залога.

Вас также могут заинтересовать новости: