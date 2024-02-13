Мэтью Миллер отметил, что США продолжают вести переговоры с союзниками.

В США поприветствовали решение Европейского совета касательно использования прибыли от замороженных активов Российской Федерации. Средства планируют направить для восстановления Украины.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон будет и дальше работать с партнерами в этом направлении. По его словам, США вдохновляют действия, которые Евросоюз может предпринять для использования российских активов для украинцев.

"Мы продолжаем вести активные переговоры с нашими союзниками и партнерами, в частности, G7, о том, какие дополнительные шаги могут быть возможны в рамках соответствующих правовых систем и международного права, чтобы заставить Россию прекратить свою агрессию против Украины и обеспечить, чтобы Россия заплатила за нанесенные ею ущерб", - заявил Миллер во время брифинга.

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В то время он указал, что Вашингтон продолжит дискуссии с партнерами по этому вопросу, чтобы Россия заплатила за свои действия.

Замороженные активы РФ - последние новости

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргинюс Синкявичюс предложил обложить налогом компании с бизнесом в РФ для помощи Украине. По его словам, "очень важно найти источники финансирования, которые бы использовали как можно меньше европейских налогоплательщиков".

Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных активов РФ на территории ЕС в пользу Украины.

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