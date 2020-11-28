Духовные и военные правители Ирана пригрозили местью за убийство Фахризаде.



Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в убийстве известного иранского ученого Мохсена Фахризаде, которого Запад давно подозревал в создании секретной программы по разработке ядерного оружия.

Об этом сообщает Reuters.

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Духовные и военные правители Ирана пригрозили местью за убийство Фахризаде.

"В очередной раз злые руки глобального высокомерия были запятнаны кровью наемного узурпатора сионистского режима. Убийство мученика Фахризаде демонстрирует отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученичество не замедлит наши достижения", – заявил Рухани.

Агентство отмечает, что смерть ученого может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками в последние недели президентства Дональда Трампа, а также осложнит усилия по налаживанию конфликта для Джо Байдена.

Что известно о гибели Мохсена Фахризаде

Главный ученый Ирана в сфере ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана. Это подтвердили в Министерстве обороны страны. Ученый скончался в больнице после нападения на его автомобиль.

Западная разведка считает его ответственным за секретную программу Ирана по разработке ядерного оружия.

Новости об убийстве ученого появились на фоне новых беспокойств тем, что Иран нарастил производство обогащенного урана. Этот материал - ключевой компонент как для гражданской ядерной энергетики, так и для изготовления военного ядерного оружия.

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Автор: Яна Ставская