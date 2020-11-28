Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в убийстве известного иранского ученого Мохсена Фахризаде, которого Запад давно подозревал в создании секретной программы по разработке ядерного оружия.
Об этом сообщает Reuters.
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Духовные и военные правители Ирана пригрозили местью за убийство Фахризаде.
"В очередной раз злые руки глобального высокомерия были запятнаны кровью наемного узурпатора сионистского режима. Убийство мученика Фахризаде демонстрирует отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученичество не замедлит наши достижения", – заявил Рухани.
Агентство отмечает, что смерть ученого может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками в последние недели президентства Дональда Трампа, а также осложнит усилия по налаживанию конфликта для Джо Байдена.
Что известно о гибели Мохсена Фахризаде
- Главный ученый Ирана в сфере ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана. Это подтвердили в Министерстве обороны страны. Ученый скончался в больнице после нападения на его автомобиль.
- Западная разведка считает его ответственным за секретную программу Ирана по разработке ядерного оружия.
- Новости об убийстве ученого появились на фоне новых беспокойств тем, что Иран нарастил производство обогащенного урана. Этот материал - ключевой компонент как для гражданской ядерной энергетики, так и для изготовления военного ядерного оружия.
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