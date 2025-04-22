Он жалуется, что реальное отношение к ветеранам отличается от телевизионного.

Власти Российской Федерации боятся проводить новую мобилизацию, поскольку воспринимают ветеранов войны против Украины как угрозу.

Об этом в интервью российскому телеканалу "Сталинград" сказал захватчик, военный "Z-блогер" Святослав Голиков, отвечая на слова ведущей о том, что с войны против Украины российские солдаты возвращаются "совсем другими" - они много видели и не боятся "многих вещей":

"Такое впечатление, что государство рассматривает этих людей как фактор внутриполитического риска. Почему-то угрозу видят в ветеранах. Это так расходится со словами, что ветераны "СВО" - гордость страны".

Как известно, Голиков системно распространяет военную пропаганду и призывы к эскалации войны против Украины. Его Telegram-канал имеет более 62 тысяч подписчиков. Захватчик мечтает о захвате Одессы и "ликвидации" Украины.

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Кофликт власти РФ с ура-патриотами

Напомним, ряд провоенных Telegram-каналов обвиняют российские власти в слабости, нерешительности и "предательстве национальных интересов" страны.

Так называемые военкоры и ультранационалисты возмущены тем, что высшие ступени власти якобы готовы к "замораживанию войны" или "тайным переговорам", тогда как они требуют "воевать до конца".

Оккупанта и террориста Игоря Гиркина в России приговорили к длительному сроку заключения за "публичные призывы к экстремистской деятельности". Аресту предшествовала жесткая критика Путина и верхушки российской власти.

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