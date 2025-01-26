Рано или поздно РФ не сможет поднимать выплаты за подписание контракта.

Чтобы избежать протестов, россияне пытаются набирать добровольцев через контракты, предлагая им большие выплаты. Однако это не может продолжаться бесконечно. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Для людей, которые подписывают контракт, есть единовременные выплаты. Большими деньгами человека можно побудить это делать. Но это не бесконечно. Ресурсов финансовых у россиян не хватит. Если приходится поднимать финансовое вознаграждение, то желающих становится меньше. И чтобы их держать на определенном уровне, надо снова поднимать выплату. Но сколько ее можно поднимать, тоже есть определенные разумные ограничения", - отметил Гетьман.

Он добавил, что сейчас РФ пытается в основном набирать людей в тюрьмах или депрессивных регионах. Это делается для того, чтобы в крупных городах была незаметна мобилизация и потери РФ.

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"Это не безлимит, тоже есть определенные ограничения. Рано или поздно, если не будет большой помощи от КНДР, привлекать людей из крупных городов. А там и потери и мобилизация - они станут заметными, не так как сейчас. Если начнется массовая мобилизация на РФ, они это почувствуют", - добавил Гетьман.

Мобилизация в России: важные новости

Ранее журналисты The New York Times сообщали, что Россия начала активнее набирать в свои ряды заключенных. Отмечается, что новые законы позволяют снимать с них обвинения в случае подписания контракта.

По словам военного эксперта Романа Свитана, если в начале 2024 года до 1000 человек ежедневно заключали контракт с МО РФ, то сейчас эта цифра упала до 700-800 в сутки, в то время как потери врага выросли. И сейчас оккупанты теряют примерно вдвое больше личного состава, чем способны мобилизовать.

На фоне этого западные СМИ отмечают, что КНДР может отправить новую партию своих военных в поддержку РФ. Reuters отмечает, что это произойдет на фоне больших потерь армии Северной Кореи в Курской области.

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