Премьер-министр Венгрии встретился с президентом Турции на полях саммита Альянса в Вашингтоне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил MTI руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваши.

По словам спикера, во время переговоров во вторник стороны обсудили российско-украинскую войну, и Орбан попросил Эрдогана поддержать "венгерскую миротворческую миссию", поскольку, по словам Эрдогана, "Турция до сих пор была единственным успешным посредником в конфликте".

"Президент Эрдоган является важным партнером в нашей миротворческой миссии! Турция - единственная страна, которая успешно выступила посредником между враждующими сторонами в российско-украинской войне", - написал сам Орбан в соцсети Х. Видео дня

Дипломатическая активность Орбана

Чиновники ЕС раздражены дипломатической миссией Орбана. Об этом накануне написало издание Politico.

Отмечается, что существуют механизмы лишения Венгрии председательского кресла в Евросоюзе, которое она получила 1 июля на полгода.

Как известно, 2 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Киеве. Впоследствии Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским правителем Путиным, после чего отправился в Китай, где настаивал на прекращении огня в Украине во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

После посещения Пекина Орбан отправился с визитом в США.

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