Удар по 'Охмадиту': Орбан заявил о 'жестокости войны' и призвал к прекращению огня

Венгерский политик также не упомянул о том, что ответственность за это преступление лежит на России.

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Комментарий Орбана появился в X более чем через сутки после циничной атаки россиян. Политик не выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара, а также не обмолвился и словом об ответственности России за эту атаку.

Зато Орбан заявил, что это был "трагический и ужасный теракт в Киеве", который доказывает, что "жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень".

Видео дня

"Именно поэтому девять дней назад мы начали миротворческую миссию. Все большая интенсивность войны - это призыв к мировым державам отказаться от политики войны и вместо этого создать мирную политику, которая бы побудила Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам", - добавил он.

Удар по Охматдету

8 июля российские захватчики осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Запущенная россиянами ракета была запрограммирована именно на поражение детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве. В результате атаки РФ на этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

8 июля оккупанты атаковали и другие города, в том числе Днепр и Кривой Рог. Там также есть погибшие и раненые.

Вас также могут заинтересовать новости: