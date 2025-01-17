'Коренных изменений не будет': Песков ответил, что Кремль думает о мирных переговорах

Песков убеждает, что Путин пользуется огромной поддержкой населения, а успехи России на фронте якобы тоже влияют на это.

Кремль не ожидает значительных изменений позиции США относительно войны в Украине, несмотря на заявления о готовности к переговорам. Об этом в комментарии пропагандистскому "РИА-Новости" заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Прибегать к каким-то чрезмерным ожиданиям не нужно, коренных изменений быть не может", - заявил Песков.

Также пресс-секретарь диктатора отметил, что в Кремле негативно отреагировали на пункт договора Лондона и Киева о сотрудничестве в Азовском море, которое Россия считает "внутренним".

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Песков отметил, что Великобритания - это страна НАТО, поэтому "возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам России не может не беспокоить".

Кроме того, Песков утверждает, что Путин пользуется огромной поддержкой населения, а успехи России на фронте якобы тоже влияют на это.

Переговоры о мире - что говорят в лагере Трампа

Как сообщал УНИАН, у Трампа считают, что на окончание войны в Украине уйдут несколько месяцев. По данным Reuters, в команде избранного президента США считают необходимым закрыть для Украины двери в НАТО.

Также мы писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что встреча с Трампом прорабатывается. Команды из Украины и США уже работают над содержанием и форматом будущей встречи с Трампом после его инаугурации.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет заставлять Украину начинать преждевременные переговоры с РФ. В то же время пока нет плана действий по Украине, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января.

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