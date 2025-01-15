При этом в команде избранного президента США считают необходимым закрыть для Украины двери в НАТО.

В команде Дональда Трампа осознали, что предвыборные обещания о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми. На окончание войны нужны месяцы. Об этом пишет Reuters.

Двое соратников Трампа, которые обсуждали с ним войну в Украине, на условиях анонимности рассказали изданию, что рассматривают многомесячный график решения конфликта. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и "недостаточной оценкой" ситуации.

Как отмечает Reuters, эти слова согласуются с недавними замечаниями Кита Келлога, будущего спецпредставителя президента США по вопросам России и Украины. На прошлой неделе он оценивал сроки "развязывания" войны ориентировочно в 100 дней.

Видео дня

Впрочем бывший посол США в Украине Джон Хербст считает даже такие сроки слишком оптимистичными. "Чтобы это сработало, Трамп должен убедить Путина, что неуступчивость имеет негативные стороны", - сказал Хербст.

Хотя точные контуры мирного плана Трампа все еще обсуждаются, советники Трампа в целом поддерживают идею запрета членства Украины в НАТО, по крайней мере в обозримом будущем, и замораживание текущей линии фронта. Большинство высокопоставленных советников Трампа также выступают за предоставление Украине материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать европейские войска.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава будет требовать пригласить Украину в НАТО. По его мнению, только членство в Альянсе станет действительно надежной гарантией безопасности Украины.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский отверг идею сокращения численности ВСУ, что было одним из ключевых требований России во время стамбульских переговоров весной 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: