При этом предыдущий глава был одним из самых сильных сторонников поддержки Украины.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назначил главой Комитета по разведке США республиканца Рика Кроуфорда, который выступал против помощи Украине. На этой должности он сменит Майка Тернера, одного из самых сильных сторонников поддержки Украины.

Как пишет Bloomberg, это объявление было сделано менее чем через день после неожиданной отставки Тернера. При этом Джонсон заявил, что разведывательному сообществу нужен "новый старт" и что Трамп не имеет никакого отношения к этому решению.

Тернер расходился с Трампом во взглядах на Украину, став одним из самых сильных ее сторонников, и выступал за постоянный приток помощи в сфере безопасности, а также за ускорение поставок оружия. Он также участвовал в работе НАТО.

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Тернер также голосовал за подтверждение победы президента Джо Байдена на выборах 2020 года над Трампом в январе 2021 года, в то время как Кроуфорд возражал против такого подтверждения.

В то же время Кроуфорд ранее заявлял, что поддерживает предоставление смертоносной военной помощи Украине в ее войне против России, но против того, чтобы "отправлять ваши налоговые доллары в европейский отпуск для оплаты зарплат правительства какой-нибудь другой страны или субсидирования ферм".

В апреле он голосовал против пакета помощи Украине в размере 60,8 миллиарда долларов.

Главный демократ в комитете по разведке Джим Хаймс назвал отстранение Тернера от должности превышением полномочий, а лидер демократов Хаким Джеффрис - "необоснованным отстранением", которому "скорее всего, аплодируют наши противники в России и Китае".

Помощь США Украине

Напомним, 9 января США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов долларов. Судя по всему, он станет последним при администрации Джо Байдена. Среди прочего в этот пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля".

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в администрации нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена готовятся передать следующему главе страны Дональду Трампу как можно более прочную позицию по Украине.

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