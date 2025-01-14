Избранный президент оказался более "гибким", чем ожидали союзники.

Европейские союзники Украины прониклись осторожным оптимизмом по поводу того, что Дональд Трамп не станет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.

Как пишет Bloomberg, признание последовало за серией частных переговоров с членами команды Трампа, в ходе которых трансатлантические партнеры обосновали необходимость дальнейшей поддержки Украины. Об этом рассказали европейские чиновники, знакомые с вопросом.

По их словам, этот обмен мнениями дает основания полагать, что будущая администрация может помочь Украине вернуться на позиции силы до начала переговоров.

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При этом они предупреждают, что не знают, как поступит будущий президент, который имеет репутацию человека, отвергающего советы или меняющего курс в последнюю минуту.

По словам европейцев, официальные лица Трампа, похоже, оказались восприимчивы к двум аргументам - новый американский лидер рискует подвергнуться унижению, сравнимому с хаотичным уходом президента Джо Байдена из Афганистана, если он откажется от Киева. И что если Россия одержит такую победу, это только подтолкнет Китай к более агрессивным действиям.

По словам европейских и украинских чиновников, несмотря на то, что планировщики в команде Трампа выдвигают несколько идей, пока нет плана действий в отношении Украины, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января.

"Однако эти разговоры вызвали чувство осторожного облегчения в европейских столицах. Чиновники ЕС просчитывали наихудшие сценарии на случай, если Трамп выполнит обещание быстро закончить войну - и, возможно, заключит сделку, которая отодвинет Киев в сторону и укрепит Владимира Путина", - сказано в статье.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не предвидит разрыва отношений с Украиной - и подчеркнула логику укрепления позиций Киева. Она отметила:

"Единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров - это создать для нее сложную ситуацию… У Трампа есть возможность использовать как дипломатию, так и сдерживание, и я ожидаю, что так будет и в этот раз".

По словам людей, знакомых с беседами, Трамп выразил заинтересованность в наблюдении за осуществлением так называемой сделки века, когда речь зашла об Украине. По их словам, он также критикует поведение Путина, хотя и стремится открыть канал связи с российским лидером.

Тем не менее, избранный президент создал впечатление, что не сильно заинтересован в судьбе Украины или не признает стратегического значения войны для интересов США, говорят собеседники.

Отмечается, что лидеры европейских столиц все больше убеждаются, что сделка по прекращению боевых действий будет достигнута в обозримом будущем. Они надеются, что ужесточение санкций против Москвы и военная поддержка Киева нанесут России экономический и военный ущерб и создадут условия для переговоров по Украине.

Несмотря на риторику предвыборной кампании, направленную против Украины, команда Трампа осознает, что может означать провал в этом противостоянии, особенно с учетом вывода войск из Афганистана, сказал ряд чиновников.

По их словам, когда речь идет о поиске решения, есть понимание того, что любая сделка должна будет включать гарантии безопасности для Киева в той или иной форме.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, это неизбежно приведет к напряженным дебатам о том, следует ли вводить американские войска в случае нападения на Украину после прекращения огня, что является важным элементом для обеспечения европейской поддержки.

Членство Украины в НАТО, отказ от которого является одним из главных требований России, очень маловероятно при Трампе, по мнению европейских чиновников. Однако европейцы хотят, чтобы этот вопрос оставался на столе переговоров.

Война в Украине - позиция Трампа

Ранее кандидат Трампа на пост специального посланника по Украине и России Кит Келлог на прошлой неделе заявил, что хотел бы, чтобы решение было найдено в первые 100 дней работы администрации.

Быстрое урегулирование "теперь маловероятно - и мы слышим, что на самом деле график несколько сдвинулся к Пасхе", заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Он сказал, что не видит "никаких доказательств того, что Путин хочет сесть за стол переговоров".

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