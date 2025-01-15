Команды из Украины и США уже работают над содержанием и форматом будущей встречи с Трампом после его инаугурации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом прорабатывается. Как передает корреспондент УНИАН, в Варшаве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском глава государства рассказал, чего ожидает после инаугурации Трампа.

"Я думаю, что весь мир ожидает, потому что Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером сегодня стабильности в мире. По моему личному мнению. Они крупнейшие доноры для Украины в этой борьбе за выживание против российской агрессии. И мы ожидаем продолжения политики укрепления Украины", - подчеркнул Зеленский.

Как сказал президент, команды из Украины и США уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи с Трампом после его инаугурации.

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"Там будем проговаривать ключевые вопросы. Подробно в них идти сейчас не буду. Слишком рано. Но, самое главное для нас, вы знаете: мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а хотим закончить справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется с войной снова против Украины. И для нас нужны сильные гарантии безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что на сегодня для Украины стратегическими гарантиями безопасности являются и членство в Европейском Союзе, и будущее членство в НАТО, и серьезные пакеты оружия и поддержка украинской армии, которая не может уменьшаться в разы, когда ты соседствуешь с Россией и ее миллионной армией, которая в любой момент может прийти снова с войной против независимости и свободы Украины:

"Безусловно, встречи с новым президентом, с его новой командой, встречи будут. Они будут прорабатываться. О датах пока что мы не готовы коммуницировать".

Инаугурация Трампа

Как сообщал УНИАН, инаугурация Трампа состоится 20 января. Он примет присягу и станет 47 президентом США.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, поедет ли на инаугурацию Трампа без приглашения. По его словам, он хотел бы присутствовать в Вашингтоне в этот день, однако визит без прямого приглашения президента Соединенных Штатов Америки - это просто некрасиво.

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