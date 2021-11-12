Нелегалы продолжают прибывать на границу возле Бреста и Гродно.

Мигрант, курд из Ирака, Ребаз Наджм Хама Саид говорит, что большая часть беженцев на белорусско-польской границе понимают, что они являются оружием Александра Лукашенко против ЕС.

Об этом он сообщил в комментарии Белорусскому Радио Свобода.

Однако мужчина убежден, что ЕС в конечном итоге пойдет на уступки.

"Я думаю, что одна из сторон этого конфликта все равно проиграет: либо нас депортируют, либо мы окажемся в Европе. Мы надеемся, что с учетом соблюдения прав человека и прав беженцев Европейский союз в конце концов должен сдаться", – сказал беженец.

Ребаз Наджм Хама Саид отметил, что нелегалы продолжают прибывать на границу у Бреста и Гродно.

"У меня есть информация, что в десяти километрах есть еще 500-600 беженцев, которые ожидают возможности приехать сюда и присоединиться к нам. Но самое главное – то, что если некоторые беженцы захотят попасть сюда с этой волной миграции, то контрабандисты переведут их за деньги, поскольку распространяется информация, что в этом месте больше шансов, что Европейский союз откроет границу и пропустит к себе", – рассказал мигрант.

Мужчина подтвердил, что белорусская милиция во многом помогала нелегалам прорываться на сторону Польши.

"Белорусская милиция сама разрешила нам рубить деревья. Вот, посмотрите, вот деревья, которые нам помогла срубить сама белорусская милиция. Вот там милиция вернула людей, потому что люди очень большой толпой пошли рубить деревья, милиция так ходить не позволяет. Если вы видите, то там все сосны вырубили. Дальше отсюда есть гораздо лучшие места, где можно рубить деревья, и милиция помогает их рубить", – ответил беженец.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Яна Ставская