Для укрепления безопасности Украины и украинских граждан в ближайшие месяцы министерство "с тройной энергией будет работать над укреплением наших альянсов, нашей обороноспособности и увеличением давления на Россию".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нет сейчас никакого миграционного кризиса в Беларуси есть гибридная война России против Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Отдельный вопрос, о котором стоит сегодня поговорить, - это гибридный кризис в Европе, который мы сейчас наблюдаем. Россия начала новый этап гибридной войны. В ход пошли различные типы гибридного оружия: газ, миграционные потоки, запугивание, пропаганда. Нет сейчас никакого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы. Цель Москвы состоит в том, чтобы создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Украина всегда выступает за мир, справедливость и безопасность в Европе, и нашей стране хорошо известны российские методы, направленные против достижения этих целей.

Читайте такжеInformNapalm: беженцев в Беларусь перевозила та же авиакомпания, что и "вагнеровцев" - в СириюКулеба отметил, что "ситуация серьезная", поэтому работа ведется и внутри страны, и снаружи для максимальной мобилизации партнеров Украины и мобилизации ее возможностей эффективного противодействия гибридной кризисе.

"Украина уже укрепила границу с Беларусью, мы работаем с партнерами для минимизации энергетических рисков, но ситуацию надо рассматривать комплексно. Вкупе с информацией о подготовке Россией нового этапа агрессии против Украины все эти явления составляют единый гибридный фронт России против евроатлантического пространства", - заявил он.

По словам главы МИД, для укрепления безопасности Украины и украинских граждан в ближайшие месяцы министерство "с тройной энергией будет работать над укреплением наших альянсов, нашей обороноспособности и увеличением давления на Россию".

Миграционный кризис на границе с Беларусью

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Антонина Доломанжи