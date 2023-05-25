Согласно последним данным, в 2022 году из России в Финляндию эмигрировали 6003 человека.

Количество мигрантов из России в Финляндию в прошлом году стало рекордным за более чем 30 лет, со времени распада СРСР, сообщает CNN со ссылкой на статистическое ведомство Финляндии.

Так, согласно последним данным, в 2022 году из России в Финляндию эмигрировали 6003 человека. В то же время в 1990 году в Финляндию из Советского Союза иммигрировали 1958 человек, и 5515 человек - в 1991 году.

"В годы после распада Советского Союза, 1992–1995 годы, из России ежегодно эмигрировало примерно 1700–2600 человек", - говорится в сообщении и подчеркивается, что до 2021 года "эмиграция из России оставалась на уровне ниже 3100" в год.

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Также финское управление статистики отмечает, что, "в 2022 году в Финляндию было зарегистрировано рекордное количество иммиграций — 49 тысяч 998 человек" по сравнению с предыдущими годами, когда их было от 29 тысяч до 36 тысяч в год. Отмечается, что в эти цифры не включены украинцы, находящиеся в Финляндии под временной защитой, и лица, ищущие убежища.

Граница Финляндии с Россией

Финляндия, которая 4 апреля официально стала членом НАТО, планирует построить забор на границе с Российской Федерацией. Работы начнутся в конце 2023 года, а завершить строительство планируется в 2026 году.

С сентября прошлого года Финляндия вдвое уменьшила ежесуточное число заявок на визы от россиян - с 1000 до 500.

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