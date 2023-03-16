В четверг, 16 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главным дипломатом КНР Цинь Ганом на фоне новостей о том, что действующего лидера Китая Си Цзиньпина выбрали на третий срок.
Разговор чиновников состоялся по телефону. Итогами беседы Кулеба поделился в своем Twitter, уточнив, что разговор с китайским дипломатом, среди прочих тем, касался войны в Украине. Он заявил, что в ходе беседы с Цинь Ганом обсудил формулу мира, которую ранее предложил лидер Украины Владимир Зеленский в рамках завершения войны с РФ.
Также украинская сторона подчеркнула, что принцип территориальной целостности - является ключевым для Украины, отметил Кулеба.
Со своей стороны МИД КНР также опубликовал итоговое "резюме" беседы с Кулебой на своем официальном сайте.
Там уточнили, что в Украине отметили дипломатический успех Китая в сближении между Саудовской Аравией и Ираном, а также пообещали придерживаться принципа "одного Китая" (внешняя политика Китая по поводу существования лишь одного китайского правительства, с чем на данный момент несогласен Вашингтон).
При этом в заявлении Цинь Гана говорится, что Китай всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции "по украинскому вопросу". На данный момент в КНР обеспокоены возможной эскалацией "кризиса" с Россией, говорится на сайте МИД.
"Китай будет продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня, чтобы остановить войну, ослабить кризис и восстановить мир", - говорится в заявлении.
Формула мира Владимира Зеленского - основной принцип
Напомним, что 20 ноября 2022 года лидер Украины Владимир Зеленский презентовал международным партнерам украинскую формулу мира о завершении войны с РФ. Она включает в себя десять пунктов. Ключевые из них касаются ядерной безопасности и восстановления территориальной целостности Украины.
Как позже напомнил сам президент, главный пункт формулы - это освобождение всех территорий от войск РФ, а также получение гарантий по поводу того, что Россия и ее военные преступники заплатят за свои действия.
Отметим, что буквально 2 февраля Евросоюз официально поддержал предложения Зеленского. Там согласились провести отдельный саммит, посвященный реализации пунктов формулы мира.