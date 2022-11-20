Президент подчеркнул, что "формула" мира Украины - это "формула" мира для мира.

Президент Владимир Зеленский сообщил "формулу" достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

"Украинская формула мира очень четкая, и каждый ее пункт абсолютно проработан. Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны", - сказал Зеленский в обращении к участникам международной организации Франкофонии.

По его словам, каждый из этих пунктов – это конкретные решения, то, что нужно сделать для безопасности, российская агрессия не просто прекратится – будут восстановлены стабильность и предсказуемость для всех в мире.

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"Вот почему наша формула мира – это формула мира для мира", - добавил президент.

Он призвал лидеров иностранных государств выбрать тот элемент формулы мира, который они смогут помочь Украине реализовать.

"Украина действительно желает мира. Но, чтобы мир восстановить, мы нуждаемся в поддержке. Именно поэтому сейчас я обращаюсь к вам. Украина всегда помогает. Это точно знают десятки стран в мире, чья безопасность напрямую зависит от сотрудничества с Украиной", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в этом году, когда Россия заблокировала Черное море и украинские порты, сотни миллионов людей в разных странах оказались на грани жестокого продовольственного кризиса.

"Когда нам удалось восстановить наш экспорт и вернуть на продовольственный рынок миллионы тонн украинской аграрной продукции, наконец начало появляться ощущение стабильности. Вот почему так важно, чтобы мы все же остановили российскую агрессию. Это не просто о нашей стране, которую Россия пытается захватить. Это не просто о нашей земле и ресурсах, которые Россия хочет присвоить", - подчеркнул Зеленский.

Мир в Украине: что известно о переговорах

Зеленский во время общения с журналистами 16 ноября рассказал, что западные партнеры передали ему сигналы от Путина о готовности к переговорам. Президент Украины предложил публичную форму дипломатических бесед, ведь Россия "ведет публичную войну".

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на это: "Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени".

Песков также признал террористические удары рашистов по энергетическим объектам Украины попыткой склонить нашу страну к переговорам и уступкам.

Как сообщили в ГУР МО, военные поражения России усиливают желание кремлевского режима начать переговоры. Но для ведения эффективных дипломатических бесед с РФ необходимо прогнать оккупантов из Украины.

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