Формула мира - это десять пунктов: от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности Украинского государства.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что предусматривает украинская формула мира, которая содержит десять ключевых пунктов.

"Напомню, что формула мира это десять пунктов – от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных, которых удерживают на территории России. Это сейчас одна из ключевых задач для нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", - заявил глава государства в своем вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что необходимо вернуть украинский флаг во все города и громады, а также обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну.

Видео дня

"И должны гарантировать безопасность всем поколениям украинцев после завершения этой войны. Каждый день героического сопротивления наших Сил обороны, всего нашего народа приближает тот день, когда вся Украина наконец почувствует победу, победу и мир. Реальный, надежный", - сказал президент.

Формула достижения мира-что известно

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Зеленский сообщил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

По словам Зеленского, каждый пункт формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная и энергетическая безопасность; противодействие экоцида; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращении боевых действий; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Ранее российский публицист Валерий Соловей сообщил, что Вашингтон передал Москве информацию о "формулу" мирного соглашения, однако Кремль ответил на это эскалацией.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, российские власти пока не заинтересованы в проведении мирных переговоров для окончания войны против Украины. Он добавил, что Путин не смог победить на поле боя, поэтому направил свой гнев и огонь на украинских граждан.

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