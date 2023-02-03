ЕС планирует сотрудничать с Украиной для обеспечения " наиболее широкого международного участия".

Евросоюз поддержал формулу мира президента Владимира Зеленского и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.

Об этом говорится в официальном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В документе указывается, что ЕС подтвердил поддержку инициативы Украины относительно справедливого мира, который будет основываться на уважении к суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Как добавляется, Россия не проявила никакой готовности к справедливому и устойчивому миру.

Видео дня

"Мы выразили поддержку формуле мира президента Украины Владимира Зеленского и нашу преданность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В связи с этим мы поддерживаем идею саммита формулы мира с целью начала ее реализации", - сказано в заявлении.

ЕС планирует продолжить сотрудничать с Украиной для того, чтобы обеспечить "широкое международное участие".

Формула мира

Как известно, формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов.

"Напомню, что формула мира это десять пунктов – от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных, которых удерживают на территории России", - отметил президент.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль ни с кем не будет разговаривать на основе формулы мира.

Вас также могут заинтересовать новости: