На родине Мелании Трамп сожгли ее забавную деревянную статую (фото)

Скульптура, вырезанная из ствола липы, не слишком похожа на Трамп, но имела символическое значение.

В День Независимости США, 4 июля, неизвестные подожгли деревянную ростовую статую первой леди Штатов Мелании Трамп, которую возвели недалеко от ее радного города в Словении.

Об этом сообщил заказчик творения, передает Independent.

Обугленную фигуру первой леди США убрали ровно через год после ее открытия. Представитель полиции сообщил агентству Reuters, что инцидент, который произошел недалеко от города Севница, расследуется. Офис Мелании Трамп в Вашингтоне пока не комментировал ситуацию.

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По словам заказчика работы, произведение искусства должно было стать частью дискуссии о политике в США, особенно о антииммиграционных настроения Дональда Трампа и статусе его жены как иммигрантки. Скульптура, вырезанная из ствола липы местным народным художником, не слишком похожа на Меланию Трамп. Нетрадиционная работа изображает ее в голубом платье, похожем на то, в котором она была во время инаугурации мужа в 2017 году.

С тех пор как Мелания Трамп стала первой леди, ее родной город выпустил ряд продуктов, посвященных ей, в частности вино и шоколад.

Уничтожение скульптуры произошло на фоне того, как Дональд Трамп в последние недели обещал принять решительные меры против тех, кто наносит вред историческим памятникам в США. Это произошло после вандализма со статуями во время масштабных акций протеста против расизма, вызванных смертью Джорджа Флойда.

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