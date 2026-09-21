По словам Пескова, Кремль не принимает эту критику.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не представляет угрозы ни для Франции, ни для какой-либо другой европейской страны. Об этом пишет Reuters.

Песков прокомментировал недавнее заявление Марин Ле Пен и Жордана Барделлы из французской ультраправой партии "Национальное объединение", в котором они заверили, что Россия представляет угрозу для Франции. Они подчеркнули, что Москва "не может диктовать французскую политику".

Песков отметил, что Кремль не принимает эту критику.

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"Мы не согласны с этим заявлением. Россия не угрожает Франции или какой-либо другой стране в Европе. Президент Путин неоднократно заявлял об этом. У нас нет споров с какими-либо европейскими государствами, которые могли бы привести к каким-либо серьёзным разногласиям", - сказал пресс-секретарь главы РФ.

Песков заверил, что РФ якобы "никому не угрожает и никого не шантажирует".

"Поэтому мы категорически не согласны с такими заявлениями. Мы их не принимаем", - подчеркнул он.

Заявление Ле Пен и Барделлы

Ранее кандидат в президенты Франции из ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и председатель партии Жордан Барделла заявили, что Россия не может диктовать французскую политику.

В своем заявлении они подчеркнули, что никакие провокации, тайные операции и дестабилизирующие действия не могут побудить Францию ​​содействовать достижению Россией своих военных целей в Украине.

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