У Путина отреагировали на слова Ле Пен об угрозе Франции со стороны России

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не представляет угрозы ни для Франции, ни для какой-либо другой европейской страны. Об этом пишет Reuters.
Песков прокомментировал недавнее заявление Марин Ле Пен и Жордана Барделлы из французской ультраправой партии "Национальное объединение", в котором они заверили, что Россия представляет угрозу для Франции. Они подчеркнули, что Москва "не может диктовать французскую политику".
Песков отметил, что Кремль не принимает эту критику.
"Мы не согласны с этим заявлением. Россия не угрожает Франции или какой-либо другой стране в Европе. Президент Путин неоднократно заявлял об этом. У нас нет споров с какими-либо европейскими государствами, которые могли бы привести к каким-либо серьёзным разногласиям", - сказал пресс-секретарь главы РФ.
Песков заверил, что РФ якобы "никому не угрожает и никого не шантажирует".
"Поэтому мы категорически не согласны с такими заявлениями. Мы их не принимаем", - подчеркнул он.
Заявление Ле Пен и Барделлы
Ранее кандидат в президенты Франции из ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и председатель партии Жордан Барделла заявили, что Россия не может диктовать французскую политику.
В своем заявлении они подчеркнули, что никакие провокации, тайные операции и дестабилизирующие действия не могут побудить Францию содействовать достижению Россией своих военных целей в Украине.