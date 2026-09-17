Франция добивается снятия санкций ЕС с Усманова: в Reuters узнали, кто на нее давит

Дипломаты сообщили, что, по мнению Франции, действия Баку поддерживают Катар и Казахстан.

Франция призывает ЕС снять санкции с российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова, оказавшись под давлением со стороны Азербайджана, удерживающего двух граждан Франции. Об об этом сообщили Reuters три европейских дипломата, знакомых с ситуацией.

По их словам, Франция вслед за Словакией выступила за отмену санкций, введенных против Усманова после вторжения России в Украину в 2022 году. Магнат горно-металлургической отрасли инициировал в Европе ряд судебных разбирательств с целью добиться снятия санкций, а его адвокаты оспорили утверждения в СМИ, послужившие основанием для введения ограничительных мер.

Источники во французских дипломатических кругах сообщили, что решение Парижа потребовать снятия санкций с Усманова было продиктовано соображениями национальной безопасности, а также тем, что Франция положительно отреагировала на обращения международных партнеров по поводу дела Усманова.

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Европейские дипломаты заявили, что Париж в частном порядке указывал на использование Баку фигуры Усманова для "шантажа" в связи с делом двух граждан Франции, удерживаемых в Азербайджане: одного из них Париж считает задержанным незаконно. Баку уже вынес обвинительный приговор гражданину Франции по обвинению в шпионаже.

Отмечается, что остается неясным, почему Азербайджан добивается исключения Усманова из санкционного списка, хотя президент Ильхам Алиев и ранее выступал с подобными призывами.

Дипломаты сообщили, что, по мнению Франции, действия Баку поддерживают Катар и Казахстан. Ранее с призывами исключить Усманова из санкционного списка ЕС выступали и другие лидеры региона, а также президент Турции Тайип Эрдоган.

Сложные отношения между странами

Важно, что отношения между Азербайджаном и Францией давно остаются напряженными. ситуация усугубилась в 2023 году, когда Азербайджан восстановил контроль над Карабахом, что спровоцировало массовый исход проживавших там 120 тысяч этнических армян. Баку резко отреагировал на военную поддержку, которую Франция оказывает Армении - стране, с которой Азербайджан за последние три десятилетия вел две войны.

Франция обвинила связанные с Азербайджаном группы в проведении кампаний по дезинформации в течение последнего года, а также заявила, что Баку пытается разжечь беспорядки и подогреть требования независимости на французской тихоокеанской территории - острове Новая Каледония.

Срыв санкций против РФ

Срок действия санкций ЕС, предусматривающих заморозку активов и запрет на въезд для почти 3000 компаний и физических лиц, должен был истечь 15 сентября. Эту дату перенесли на 22 сентября.

Страны-члены ЕС теперь следят за тем, как Париж попытается выйти из тупиковой ситуации до наступления следующей недели, чтобы не поставить под угрозу собственный авторитет как сторонника Украины и не подорвать санкционный процесс Евросоюза.

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