Ле Пен и Барделла внезапно жестко раскритиковали Россию

Политики заявили, что РФ не может диктовать французскую политику.

Кандидат в президенты Франции из ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и председатель партии Жордан Барделла заявили, что Россия не может диктовать французскую политику. Об этом пишет RTL.

"Никакие провокации, тайные операции и дестабилизирующие действия не могут побудить Францию ​​содействовать достижению Россией своих военных целей в Украине", - заявили Ле Пен и Барделла.

В издании отметили, что это заявление появилось на следующий день после встречи в Елисейском дворце с участием Барделлы, целью которой было проинформировать политические силы о геополитических кризисах, с которыми сталкивается Франция.

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Кроме того, политики заявили, что решительно осуждают решение Москвы взять под контроль активы европейских компаний, которые до сих пор работают в России, таких как Nestlé и Auchan, назвав это "враждебным актом".

Ле Пен предложила пересмотреть подход Франции к помощи Украине

Ранее кандидат в президенты Франции из ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция не может продолжать финансовую поддержку Украины на нынешних условиях.

Говоря о бюджетных вопросах, Ле Пен подчеркнула необходимость "делать выбор", утверждая, что ее решения будут отличаться от тех, которые принимались ранее.

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