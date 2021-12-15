Теперь по закону взрослым мальтийцам будет разрешено иметь до семи граммов каннабиса и выращивать у себя дома до четырех растений.

Мальта первой из европейских стран легализовала курение и выращивание марихуаны для личного употребления. При этом за курение на публике и перед детьми будут налагаться большие штрафы.

Парламент Мальты 36 голосами против 27 принял закон, по которому взрослым мальтийцам будет разрешено иметь до семи граммов каннабиса и выращивать у себя дома до четырех растений, сообщает Би-би-си.

Кроме того, закон позволяет создавать общества, по статусу - некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выращивать коноплю для своих членов.

Как передает агентство Reuters, курение марихуаны на публике останется на Мальте незаконным занятием, а тем, что курит марихуану при детях, грозит штраф в 300-500 евро.

"Мы убеждаем людей не курить каннабис, но при этом не будем относиться к тем, кто курит, как к преступникам. Торговля наркотиками останется вне закона, - сказал в ходе дебатов в парламенте премьер-министр Мальты Роберт Абела.

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Цель этого закона - решить проблему и снизить ущерб, регулируя этот сектор, чтобы людям не приходилось искать каннабис на черном рынке", - пояснил премьер. Он также сказал, что хочет уберечь родителей от психологической травмы, которая случается, когда их ребенка арестовывают за "косяк".

Идею легализации марихуаны критиковали правоцентристская оппозиция в парламенте Мальты, ассоциации медиков и церковь. Но правительство отвергло их заявления о том, что из-за нового закона на Мальте вырастет число наркоманов.

"Правительство никоим образом не призывает взрослых прибегать к каннабису и не пропагандирует культуру потребления марихуаны. Правительство всегда призывает граждан делать выбор в пользу здоровья", - написал в колонке в газете Sunday Times of Malta министр по вопросам равенства Оуэн Бонничи, который был одним из инициаторов принятия нового закона.

Марихуана в европейских странах

В Европе много государств, которые терпимо относятся к курению марихуаны или же готовятся отменить наказания за него, но Мальта стала первой европейской страной, которая легализовала и личное употребление, и выращивание.

В Чехии и Португалии декриминализировано личное употребление; в Голландии и Испании на него смотрят снисходительно, хотя формально оно остается незаконным, легализовать марихуану собираются власти Люксембурга и обещает новое правительство Германии.

Марихуана в Украине

2 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности, что предусматривает разрешение на легальное лечение больных медицинским каннабисом по рецептам врачей.

30 июня проект по легализации медицинского каннабиса в Украине вышел на финальную прямую. Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять этот законопроект в первом чтении.

Автор: Ирина Погорелая